Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Теплая погода вернется в Москву в понедельник 11 мая. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Эксперт уточнила, что в первый день следующей недели воздух прогреется до плюс 18 градусов, во вторник столики термометров поднимутся до отметки плюс 21 градус. В среду 13 мая ожидается тепло до плюс 23 градусов. При этом, добавила она, во все эти дни ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождей.

