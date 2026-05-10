Город
Опубликовано 09 мая 2026, 21:29
1 мин.

Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Гидрометцентр: Тепло в Москву вернется в понедельник 11 мая.
Москвичам назвали сроки возвращения тепла
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Теплая погода вернется в Москву в понедельник 11 мая. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Эксперт уточнила, что в первый день следующей недели воздух прогреется до плюс 18 градусов, во вторник столики термометров поднимутся до отметки плюс 21 градус. В среду 13 мая ожидается тепло до плюс 23 градусов. При этом, добавила она, во все эти дни ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде дождей.

Читайте также:

Автор:Анна Вальман