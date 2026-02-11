Опубликовано 11 февраля 2026, 23:331 мин.
Москвичам пообещали похолодание вслед за оттепелью
Синоптик Макарова: Вслед за оттепелью в Московский регион придет похолодание.
Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com
Москвичам пообещали похолодание вслед за оттепелью. Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, с 15 февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры в результате прихода холодного атмосферного фронта.
Температура составит минус 2-7 градусов. По словам синоптика, это можно назвать умеренно морозной погодой.
«И есть еще понятие сильного мороза. Вот сильного мороза точно не будет. Они большая редкость для нас», -- добавила Макарова.
Ранее москвичам рассказали о потеплении на грядущих выходных. В конце недели воздух прогреется до плюс 3 градусов. Оттепель при этом будет сопровождаться снегом с дождем.