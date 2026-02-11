Москвичам пообещали похолодание вслед за оттепелью. Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, с 15 февраля в столичном регионе ожидается снижение температуры в результате прихода холодного атмосферного фронта.

Температура составит минус 2-7 градусов. По словам синоптика, это можно назвать умеренно морозной погодой.

«И есть еще понятие сильного мороза. Вот сильного мороза точно не будет. Они большая редкость для нас», -- добавила Макарова.

Ранее москвичам рассказали о потеплении на грядущих выходных. В конце недели воздух прогреется до плюс 3 градусов. Оттепель при этом будет сопровождаться снегом с дождем.