Москвичам посоветовали пересесть на метро

В течение дня в столице ожидается дождь со снегом, жителям следует выезжать только на зимней резине или использовать метро для поездок по городу. Об этом предупредил столичный Дептранс.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается мокрый снег. Возможно образование гололедицы.

Также в центре не исключены локальные ограничения движения. Чтобы сэкономить время в пути для поездок по городу, разумным будет пересесть на метро.

15 ноября в Москве зафиксировали рекордное количество осадков. В этот день в столице выпал первый снег, установился первый снежный покров, а в конце дня оказалось, что количество осадков побило предыдущий рекорд, установленный более 90 лет назад.