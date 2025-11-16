В Москве зафиксировали рекордное для 15 ноября количество осадков, об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В этот день в столице выпал первый снег, установился первый снежный покров, а в конце дня оказалось, что количество осадков побило предыдущий рекорд, установленный более 90 лет назад.

За ночь в Москве выпало 13 миллиметров осадков, еще четыре ночью. «Таким образом, сутки принесли 17 миллиметров осадков, что на 0,2 миллиметра больше, чем было у прежнего рекордсмена: 15 ноября 1931 года», — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что грядущая зима окажется заметно более холодной, чем в прошлом году.