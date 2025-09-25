Москвичам предрекли засушливое окончание сентября

Сентябрь 2025 года в Москве можно назвать одним из самых засушливых в истории, поскольку за 23 дня месяца выпало лишь 5 процентов от нормы осадков. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все более уверенно можно говорить о том, что нынешний сентябрь окажется очень засушливым. За 23 дня сентября выпало всего-навсего 3,7 миллиметра осадков, если говорить о реперной метеостанции ВДНХ. Это всего 5 процентов от месячной нормы», — сообщил эксперт. По его словам, в Подмосковье выпало еще меньше осадков — всего 2 миллиметра.

Синоптик напомнил, что в последний раз минимальное количество осадков в сентябре фиксировали в столице в 1949 году — тогда показатель был равен 6,9 миллиметра. 1882 и 2023 годы также запомнились маленьким количеством осадков в начале осени — показатели составили 7,9 миллиметра и 7,5 миллиметра соответственно.

Ранее жителям и гостям столицы сообщили, что октябрьский холод сохранится в Москве до конца недели.