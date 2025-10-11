Москвичам рассказали о новом объекте на месте устаревшего монорельса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте устаревшего монорельса будет построен новый объект: уникальный парк на высоте.

«В 2027 году на месте устаревшей транспортной системы появится уникальный парк. Это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте 6 метров», – уточнил городской глава.

Территория парка свяжет пять столичных районов: Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский. Прогулочный маршрут будет пролегать от ВДНХ до Тимирязевского парка, оттуда откроются прекрасные виды на Москву.

В парке построят беговую дорожку длиной четыре километра, создадут пространство для семейного отдыха. Бывшие станции монорельса сохранят и сделают из них павильоны, а два состава оставят в качестве экспонатов.

Ранее литературный критик Галина Юзефович назвала несколько главных преимуществ Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином.