Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Предстоящие выходные в Москве и области будут аномально теплыми, осадков почти не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, конец месяца будет теплым. В пятницу, 28 ноября, и в выходные дни, 29 и 30 ноября, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В свою очередь, фон температуры останется выше климатической нормы на 3–4 градуса.

«В пятницу ночью в Москве столбик термометра будет на отметке плюс 1–3 градуса, дневная температура будет в этих же пределах. В субботу и в воскресенье и ночью, и днем температура будет около нуля», — отметила Позднякова.

Специалист добавила, что в пятницу, 28 ноября, ветер сменится на западный. А в ближайшие выходные будет преобладать юго-западный и южный.

Ветер в эти дни будет довольно слабый. Его скорость составит не более 4–9 метров в секунду, добавила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России будущая зима будет холоднее предыдущей. При этом, по данным синоптика, предстоящий сезон не будет холодным. Ожидается температура около или выше нормы.