Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

В Москве и области в ближайшие дни прогнозируется относительно теплая погода с дождями. Об этом RTVI рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, погода будет соответствовать концу октября. «Ночью слабый минус, днем слабый плюс, осадков немного», — добавил он. Синоптик сообщил, что в ночь на 22 ноября ожидается дождь с мокрым снегом, а также небольшое похолодание — от нуля до минус 5 градусов. 23 ноября будет хорошая погода: ночью слабый минус, днем — слабый плюс, поведал Цыганков.

24 ноября высока вероятность дождя, а также относительного потепления. В этот день в столичном регионе будет относительно тепло — от нуля до плюс 5 градусов. 25 ноября станет прохладнее — от минус 2 до плюс 2 градусов, а в среду вновь потеплеет. «То есть практически вся неделя и начало следующей — выше нормы», — резюмировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что будущая зима будет холоднее предыдущей. При этом, по данным синоптика, предстоящий сезон не будет холодным. Ожидается температура около или выше нормы.