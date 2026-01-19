Москвичам спрогнозировали комфортное купание на Крещение

В российской столице на Крещение будет минус 10 градусов и небольшой снег. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«На Крещение, под влиянием теплого атмосферного фронта, прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег», — отметил он.

Согласно оценке синоптика, температура воздуха в Москве в ночь на понедельник, 19 января, составит от шести до девяти градусов мороза, по региону — от шести до одиннадцати. Как утверждает специалист, облачность предотвратит значительное охлаждение земли в ночной период и позволит обеспечить комфортное купание в проруби.

Ранее Роспотребнадзор утвердил список из 40 крещенских купелей в Москве, качество воды в которых отвечает нормативам. Был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Всего было отобрано 106 проб воды.