Москвичам спрогнозировали туманный период

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал москвичам довольно длительный туманный период. О погоде во вторник, 2 декабря, синоптик рассказал в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в столичный регион после почти недельного перерыва вернулись заморозки и гололед, поэтому «интенсивного прогрева» ждать не стоит.

«Прошедшей ночью, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил 0,0 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальные термометры показывали от плюс 0,2 градуса на Балчуге до минус 0,9 градуса в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опускались до минус 0,9 градуса», — рассказал Леус, уточнив, что отрицательные температуры наблюдались и в Подмосковье.

По его словам, обилие влаги в воздухе привело к образованию очагов туманов с видимостью до 500 метров. Около полудня, продолжил синоптик, ожидается их рассеивание и переход в дымки. Однако в вечерних сумерках местами вновь прогнозируется образование туманов и ухудшение видимости до 300-600 метров.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что первый день календарной зимы встретил жителей Москвы и Московской области осенней погодой.