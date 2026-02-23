Москвичей экстренно предупредили о надвигающемся опасном снегопаде

Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Спасатели предупредили, что 24 февраля с 08 часов утра и до конца суток в столицу придет очередной снегопад, местами сильный. Отмечается, что возможно обрушение широкопролетных крыш зданий и сооружений, провалы кровель, а также увеличение числа ДТП и случаев травматизма населения. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме на фоне снегопадов. Ситуацию осложняют циклоны, которые принесли в столичный регион обильные осадки. Пик пришелся на 19 февраля, когда столичный регион оказался накрыт снежным циклоном «Валли».

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна придет в Москву не раньше марта. Синоптик сообщила, что март в этом году обещает быть с положительной аномалией температуры воздуха.