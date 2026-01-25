Москвичей попросили не лизать качели

Московские спасатели предупредили об опасности лизания качелей и иных металлических конструкций. Об этом говорится в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Специалисты посетовали, что в службу спасения с завидным постоянством поступают звонки с просьбой помочь детям, попробовавшим качели на вкус. При этом зачастую попытки самостоятельно вызволить «пленников» оказываются травматичными и требующими прибытия к пострадавшим врачей скорой помощи.

По словам спасателей, лучше всего не допускать подобных инцидентов, для этого родителям стоит провести беседу с детьми. Однако на всякий случай на прогулке в минусовую температуру стоит иметь при себе термос с теплой водой — если уследить за малышом не удалось и тот все же прилип к металлу, то при проливании замерзшей поверхности теплой водой язык моментально и безболезненно отлипнет без повреждений.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в воскресенье, 25 января, температура воздуха в Московском регионе местами снизится до минус 30 градусов. А с понедельника, 26 января, начнется постепенное ослабление морозов.