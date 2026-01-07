Москвичей предупредили о «настоящем снежном армагеддоне»

В пятницу, 9 января, на Москву и регион обрушится снежный армагеддон. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон», — сообщил он. Специалист пояснил, что это обусловлено движением мощнейшего балканского циклона с юго-запада, который обрушит на столицу по меньшей мере 30 процентов месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидается до порядка 30 миллиметров осадков, что составляет больше половины месячной нормы.

По этой причине местами в регионе могут образоваться полуметровые сугробы, добавил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в грядущие выходные, 10 и 11 января, в Москву придут 20-градусные морозы. При этом волна похолодания ожидается уже в ближайшие дни.