Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах

В грядущие выходные, 10 и 11 января, в Москву придут 20-градусные морозы. Такие данные синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин привел в беседе с RT.

При этом волна похолодания ожидается уже в ближайшие дни. По словам специалиста, ночью температура будет колебаться от -12 градусов до -7 градусов, а днем составит от -8 °С до -4 °С. «К выходным в ночные часы будет подмораживать: минус 22 — минус 17 °С. Это в период с 8 по 11 января», — добавил синоптик.

Также Ильин прогнозирует усиление снегопадов к концу праздничной недели — 8 и 9 января, по его данным, пройдут сильные снегопады. «Скорее всего, именно 9 января ночью и днем. Прирост снега составит до 20-25 сантиметров, — уточнил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал москвичам о погоде на Рождество. По его словам, на Рождество погода в российской столице будет формироваться под влиянием северной периферии активного южного циклона.