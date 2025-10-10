Москвичей предупредили о сильном тумане

Синоптики Гидрометцентра России предупредили москвичей о сильном тумане, который может накрыть столицу в ночь на 11 октября, передает ТАСС.

Ранее туман прогнозировался только на территории Подмосковья, однако специалисты пересмотрели прогноз. С 22:00 до утра субботы ожидается густой туман в Москве с видимостью 100-500 метров.

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности, в столице пока объявлений не было. Туман опускается на столичный регион пятую ночь подряд с начала недели.

Ранее стало известно, что к столичному региону приближается мощный циклон с Кольского полуострова, который принесет ливни и резкое похолодание. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, основное ухудшение погоды придется на ночь с 12 на 13 октября.