Москвичей предупредили о заметном похолодании

Понижение температуры ожидается в Москве с понедельника, 29 сентября, ночью столбики термометров в столице опустятся до нуля, в Московской области — до минус трех градусов. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с понедельника начнется такое заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная», — заявил специалист.

Вильфанд также отметил, что 30 сентября и 1 октября температура будет опережать свое развитие примерно на две недели, поскольку подобный температурный фон более характерен для середины октября.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что примерно через 50-70 лет в Москве может сильно измениться климат. Эксперт пояснил, что это связано с ростом температуры в мире.