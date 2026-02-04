Москвичей предупредили об аномально холодном начале февраля в XXI веке

Ведущий специалист метеоцентра Михаил Леус рассказал, что первые пять дней февраля могут стать самыми холодными не только за эту зиму, но и вообще за XXI век. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице в последнее время установилась аномально низкая температура. «Средняя температура воздуха за первые три дня февраля составляет в столице -18,9 °С, что на 12,2 °С ниже средних многолетних показателей!» — написал эксперт.

Он заметил, что в данный момент более холодным началом последнего зимнего месяца может похвастаться лишь 2012 год — тогда в столице фиксировали -20,2 градуса. «Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале еще впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке», — заключил эксперт.

Ранее москвичам назвали условия неявки на работу из-за погоды. В их число вошла метель.