Опубликовано 06 мая 2026, 20:391 мин.
Москвичей предупредили об опасной погоде 7 мая
МЧС: В Москве 7 мая ожидаются жара, гроза и град.
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press
В четверг, 7 мая, в Москве ожидаются жара, гроза и град. О капризной погоде жителей столицы предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, передает «Москва 24».
«МЧС предупреждает: завтра в столице ожидается жара, гроза и местами град. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду», — указано в сообщении.
Ведомство попросило москвичей быть внимательными, не укрываться под деревьями и не ставить рядом с ними свои автомобили.
