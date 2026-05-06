Москвичей предупредили об опасной погоде 7 мая

В четверг, 7 мая, в Москве ожидаются жара, гроза и град. О капризной погоде жителей столицы предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, передает «Москва 24».

«МЧС предупреждает: завтра в столице ожидается жара, гроза и местами град. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду», — указано в сообщении.

Ведомство попросило москвичей быть внимательными, не укрываться под деревьями и не ставить рядом с ними свои автомобили.

