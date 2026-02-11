Москвичей пригласили отпраздновать Масленицу и Китайский Новый год. Столичный бизнес подготовил мероприятия, который пройдут с 11 по 17 февраля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Среди них — увлекательные мастер-классы, игры и образовательная выставка. Вход свободный, но на некоторые мероприятия требуется регистрация», — говорится в публикации.

Расписание работы площадок размещено на портале. Так, на Тверском бульваре можно смастерить куклу Масленицу, в московских парках дети смогут научиться готовить, выбрать профессию и поучаствовать в играх.

17 февраля жителей и гостей столицы приглашают отпраздновать Китайский Новый год: научиться каллиграфии и сделать бумажный фонарик.

