Москвичей пригласили посмотреть на плесень

Москвичей пригласили посетить выставку «Тайная жизнь плесени: микромицеты жилых помещений». Она пройдет в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ, передает АГН «Москва».

Экспонаты можно рассмотреть только при помощи микроскопа. Как рассказали столичном биокластере, микроорганизмы окружают людей повсюду, но остаются незамеченными, хотя могут как вызвать болезни, так и стать лекарством.

Выставка позволяет посетителям ознакомиться с невидимыми глазу грибами и вся состоит из научных образцов. Микромицеты находятся в герметично закрытых чашках Петри, они растут каждый день, внешний вид колоний ежедневно меняется.

«Не только изучать, но и показывать микроорганизмы очень сложно, лишь немногие музеи мира это делают. Наша небольшая выставка в биокластере — это редкая возможность для всех увидеть живые культуры микроорганизмов в Москве», — отметила куратор выставки, ученый секретарь Биологического музея им. К. А. Тимирязева Ольга Зубарева.

