01:18, 27 августа 2023
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Стало известно количество владельцев 100-метровых квартир в Москве
Около четверти опрошенных москвичей живет в квартирах более 100 «квадратов».
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Площадь своих квартир москвичи раскрыли в опросе «Мосленты». 23 процента опрошенных признались в том, что их жилье превышает более 100 квадратных метров.
Еще 21 процент респондентов рассказали, что общая площадь их квартиры составляет 50-60 квадратных метров. 18 процентов москвичей проживают в 70-80 квадратных метрах, а 16 процентов — в 40-50 квадратных метров.
Лишь 13 процентов жителей столицы отметили, что общая площадь квартиры у них до 40 «квадратов», и девять процентов опрошенных сообщили, что живут в 70-80 квадратных метрах.
Ранее были определены районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.