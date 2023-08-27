Стало известно количество владельцев 100-метровых квартир в Москве

Площадь своих квартир москвичи раскрыли в опросе «Мосленты». 23 процента опрошенных признались в том, что их жилье превышает более 100 квадратных метров.

Еще 21 процент респондентов рассказали, что общая площадь их квартиры составляет 50-60 квадратных метров. 18 процентов москвичей проживают в 70-80 квадратных метрах, а 16 процентов — в 40-50 квадратных метров.

Лишь 13 процентов жителей столицы отметили, что общая площадь квартиры у них до 40 «квадратов», и девять процентов опрошенных сообщили, что живут в 70-80 квадратных метрах.

Ранее были определены районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.