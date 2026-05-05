Москвичи увидят яркий звездопад

В Москве в ночь на 6 мая будет виден яркий звездопад. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, ее цитирует ТАСС.

Широкий максимум весеннего метеорного потока продлится до 10 мая.

Москвичи смогут увидеть максимальную активность Эта-Акварид грядущей ночью с двух до четырех часов утра. Лучший обзор будет с балконов на высоких этажах зданий.

По словам астронома, количество «падающих звезд» может достигать 40 в час.

«Сложность наблюдений Эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета», — рассказали в Московском планетарии.

