Город
14:56, 02 марта 2023
1 мин.

Москвичи вспомнили об убийствах и встречах с эксгибиционистами

Москвичи вспомнили об убийствах и встречах с эксгибиционистами
Фото: Milo Bauman / Unsplash

Об убийствах и встречах с эксгибиционистами в своем районе вспомнила в беседе с «Мослентой» жительницы Черемушек Маргарита и Екатерина.

«Когда я еще училась в школе, несколько раз сталкивалась с местным эксгибиционистом. Причем первый раз это произошло около школы, а второй — прямо у моего подъезда. Ничего трагического, конечно, не произошло, но было очень неприятно», — рассказала Маргарита. Она также отметила, что иногда на территории района встречаются наркоманы.

Тогда как Екатерина была свидетельницей убийства с ограблением, произошедшем у ее дома. Выяснилось, что это были пьяные разборки, а не спланированное преступление. По ее словам, это был единичный случай, но на сегодняшний день она чувствует себя в Черемушках спокойно даже в темное время суток.

Ранее москвич попытался скрыть убийство женщины и был пойман через 15 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.