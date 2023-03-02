Москвичи вспомнили об убийствах и встречах с эксгибиционистами

Об убийствах и встречах с эксгибиционистами в своем районе вспомнила в беседе с «Мослентой» жительницы Черемушек Маргарита и Екатерина.

«Когда я еще училась в школе, несколько раз сталкивалась с местным эксгибиционистом. Причем первый раз это произошло около школы, а второй — прямо у моего подъезда. Ничего трагического, конечно, не произошло, но было очень неприятно», — рассказала Маргарита. Она также отметила, что иногда на территории района встречаются наркоманы.

Тогда как Екатерина была свидетельницей убийства с ограблением, произошедшем у ее дома. Выяснилось, что это были пьяные разборки, а не спланированное преступление. По ее словам, это был единичный случай, но на сегодняшний день она чувствует себя в Черемушках спокойно даже в темное время суток.

Ранее москвич попытался скрыть убийство женщины и был пойман через 15 лет.