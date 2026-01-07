Москвичка на спор проглотила целый мандарин и едва не погибла

Молодая жительница Москвы на спор проглотила целый мандарин и едва не погибла. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва+».

Утверждается, что 20-летняя москвичка начала задыхаться, проглотив мандарин во время новогоднего застолья. Знакомые стали срочно помогать пострадавшей, чтобы та избавилась от мякоти, помешавшей ее дыханию.

В итоге девушку смогли спасти. Ей сломали ребро, но именно четкие движения ее знакомых помогли ей освободиться от мандарина.

В больнице, как отмечается, москвичке диагностировали асфиксию и перелом ребра.

Ранее в подмосковном Подольске женщина опохмелилась стеклоочистителем и скончалась. 58-летняя Лариса С. отравилась токсичным веществом, ее не смогли реанимировать.

Незадолго до этого также стало известно о ребенке, который едва не лишился жизни из-за сосиски. У четырехлетнего мальчика пища застряла в пищеводе, из-за чего он не смог дальше глотать ни еду, ни воду.