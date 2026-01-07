Женщина под Москвой опохмелилась стеклоочистителем и скончалась

В подмосковном Подольске женщина опохмелилась стеклоочистителем и скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, 58-летняя Лариса С. отравилась токсичным веществом, находясь в своей квартире в Подольске на улице Заречно-Набережная.

Ближе к утру после вечеринки с алкоголем женщина решила опохмелиться. Тогда же она нечаянно взяла и выпила стеклоочиститель.

Россиянка оказалась в коме на фоне тяжелого отравления. У нее также произошла остановка сердца. Бригада скорой помощи пыталась провести реанимацию, однако Лариса С. не выжила.

Ранее в Новой Москве ребенок неожиданно обжег гортань напитком из магазина. Речь идет про «Алоэ вера», в котором нашли агрессивное химическое вещество, схожее по свойствам с ацетоном.

Также недавно сообщалось о москвичке, которая была госпитализирована после отравления напитком для повышения либидо. 41-летняя женщина нашла афродизиак на тайском рынке.