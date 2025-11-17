Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

Мужчина устроил разбойное нападение с ножом на сотрудников супермаркета «ВкусВилл» на юго-западе Москвы ради корзины с продуктами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя также записи с камер видеонаблюдения из магазина.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Вернадского. По сведениям канала, 32-летний мужчина пришел в магазин, вооружившись ножом. На камерах видно, как он сначала ходит по залу и набирает продукты в корзину, также он берет пакет. Затем он подходит к выходу и пытается сбежать, прихватив с собой товары из магазина. Однако это заметили сотрудницы магазина и попытались его остановить, но не смогли. Покупатель достал нож и начал угрожать женщинам.

В итоге вора задержала полиция. Однако к тому моменту корзины с продуктами при себе у него уже не было. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками ребенка. В убийстве призналась его мать. Мотивы убийства она раскрыть не смогла.