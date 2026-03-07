Опубликовано 07 марта 2026, 04:361 мин.
На подлете к Москве сбили беспилотник
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве.
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — отметил градоначальник.
На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Другие подробности не раскрываются.
В ночь на 11 декабря Москва подверглась масштабной атаке дронов. Дежурные средства ПВО сбили 32 беспилотника на подлете к столице.