На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — отметил градоначальник.

На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Другие подробности не раскрываются.

В ночь на 11 декабря Москва подверглась масштабной атаке дронов. Дежурные средства ПВО сбили 32 беспилотника на подлете к столице.