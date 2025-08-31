Опубликовано 31 августа 2025, 04:581 мин.
На ВДНХ состоялся первый парад корги
Сотни корги участвовали в костюмированном параде на ВДНХ в Москве.
Фото: Кузьмиченок Василий / Агентство «Москва»
В субботу, 30 августа, на ВДНХ в Москве состоялся первый парад корги. Об этом сообщается в Telegram-канале Выставки.
Отмечается, что данное событие прошло в рамках развития среды pet-friendly на ВДНХ. Участие в параде приняли сотни корги, которые прошли от арки Главного входа до Узбекского парка.
В рамках мероприятия также прошел конкурс костюмов и забег. Гонки проходили в несколько этапов, по их итогам жюри определило трех самых быстрых собак.
