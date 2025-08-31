На ВДНХ состоялся первый парад корги

В субботу, 30 августа, на ВДНХ в Москве состоялся первый парад корги. Об этом сообщается в Telegram-канале Выставки.

Отмечается, что данное событие прошло в рамках развития среды pet-friendly на ВДНХ. Участие в параде приняли сотни корги, которые прошли от арки Главного входа до Узбекского парка.

В рамках мероприятия также прошел конкурс костюмов и забег. Гонки проходили в несколько этапов, по их итогам жюри определило трех самых быстрых собак.

Ранее самые популярные и самые редкие в России породы питомцев были названы в исследовании сервиса заботы о домашних животных и их хозяевах «Лапка». Фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.