Опубликовано 23 декабря 2025, 04:251 мин.
На западе Москвы вступили в борьбу с бобрами
На западе Москвы около реки установили заграждения от бобров.
Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress
На западе российской столицы решили защититься от бобров, которые грызут деревья. Об этом рассказал Telegram-канал «Москва М125».
На фотографии, сделанной около берега реки Сетунь, можно заметить кусок фанеры, а также обрезки металла, которыми «обмотали» деревья в качестве заграждения от животных. Авторы публикации задались вопросом, действительно ли поможет подобная мера остановить бобров.
Ранее стало известно, что слишком теплый декабрь не дал уйти в спячку ежам в подмосковных лесах. Животных заметили роющимися среди пищевых отходов, хотя им следовало уйти на зимний покой еще в ноябре. Отмечается, что пока нет плотного снежного покрова и устойчивых отрицательных температур, погрузиться в сон ежи не смогут.