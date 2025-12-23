На западе Москвы вступили в борьбу с бобрами

На западе российской столицы решили защититься от бобров, которые грызут деревья. Об этом рассказал Telegram-канал «Москва М125».

На фотографии, сделанной около берега реки Сетунь, можно заметить кусок фанеры, а также обрезки металла, которыми «обмотали» деревья в качестве заграждения от животных. Авторы публикации задались вопросом, действительно ли поможет подобная мера остановить бобров.

Ранее стало известно, что слишком теплый декабрь не дал уйти в спячку ежам в подмосковных лесах. Животных заметили роющимися среди пищевых отходов, хотя им следовало уйти на зимний покой еще в ноябре. Отмечается, что пока нет плотного снежного покрова и устойчивых отрицательных температур, погрузиться в сон ежи не смогут.