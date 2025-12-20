Не уснувшие из-за аномального тепла ежи заполонили подмосковные помойки

Слишком теплый декабрь не дал уйти в спячку ежам в подмосковных лесах. Жители СНТ начали встречать их возле помоек, пишет «МК».

Животные роются среди пищевых отходов, хотя им следовало уйти на зимний покой еще в ноябре. Беспокойные млекопитающие ориентируются не на календарь, а на погоду. Пока нет плотного снежного покрова и устойчивых отрицательных температур, погрузиться в сон они не смогут.

По словам зоолога Евгения Абизова, биоритмы ежей восстановятся с приходом настоящей зимы. Бессонница как таковая не вредит организму этих животных, их беспокоит голод. Поскольку ежи — хищники, кормовой базы в виде насекомых им сейчас не хватает, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в самом конце декабря жителей и гостей столицы ждет сильный снегопад. В последних числах этого года выпадет до 7-10 сантиметров снежного покрова, однако этот показатель все равно будет ниже климатической нормы, которая к концу декабря составляет 13-14 сантиметров.