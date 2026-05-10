Опубликовано 09 мая 2026, 22:531 мин.
Названа безопасная доза шашлыка
Диетолог Пичугина: Взрослым можно съедать максимум до 400 граммов шашлыка в день.
Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press
Взрослому человеку в день можно съедать максимум 400 граммов шашлыка. Об этом рассказала главный диетолог Подмосковья Инна Пичугина, ее слова приводятся в Telegram-канале «Разборчивым почерком».
Превышение этой дозы грозит дискомфортом, а в ряде случаев может привести на больничную койку. Эксперт предупредила, что если после застолья появились тяжесть, тошнота, рвота, расстройство стула, сильная боль или отрыжка с кислым/горьким привкусом — следует обратиться за медицинской помощью.
Пичугина также посоветовала сочетать мясо с большим количеством овощей и зелени. А самой опасной в шашлыке диетолог сочла черную обугленную корочку , поскольку при попадании жира на угли выделяются канцерогены, которые оседают именно на ней.
