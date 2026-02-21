Названа самая вредная начинка для блинов

Самыми вредными начинками для блинов являются шоколад, сгущенка и варенье. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

По ее словам, в такой начинке содержится много жиров и углеводов. Специалист посоветовала готовить блины с начинкой, в которой много белка — из мяса, капусты, яиц, на основе птицы или сыра.

Ранее сообщалось, что россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов во время Масленицы. Для их приготовления за неделю праздника используется около 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла.