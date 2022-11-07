Названы самые яркие уличные художники столицы

Самых ярких уличных художников столицы назвал «Мосленте» художественный руководитель проходящего в Москве смотра современного искусства «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов. По его словам, наиболее ценны мастера, начинавшие работать на улицах в 1990-е и нулевые годы.

На данный момент в Москве наиболее востребованы работы Дмитрия Аске, заявил Поносов. «В этом году в рамках "Здесь и сейчас" он создает их на территории культурного центра "Зодчие", который находится на Западе Москвы, в районе Кунцево. Одну из его работ сейчас можно увидеть на здании Новой Третьяковки, другую — внутри Ленинградского железнодорожного вокзала», — рассказал герой интервью.

Со звуком работают художники Виктор Поляков и Сергей Филатов. Поляков сотрудничал с Третьяковской галереей, Пушкинским Музеем, Центром Современного Искусства Винзавод и культурным центром «Салют». «Филатов создал работу "Всеобъемлемость" в культурном центре "Онежский" на северо-западе Москвы. Пропуская через себя звуки окружающего пространства, инсталляция трансформирует местный аудиоландшафт», — сообщил Поносов.

Среди других участников «Здесь и сейчас» худрук выделил Диану Воуба и Леонида Тишкова. «Тишков — признанный мастер, художник с Урала. В Москве он живет уже какое-то время, его работы можно увидеть в парке Малевич и на набережной возле Парка Горького», — рассказал Поносов. У Воубы в рамках мероприятия в качестве спецпроекта проходит персональная выставка.

Ранее больше бесплатного искусства на улицах потребовала московская художница и перформер Александра, работающая под псевдонимом Weld Queen. «Я считаю, что если человек не идет к искусству, то искусство должно идти к человеку», — заявила она.