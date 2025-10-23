Названы сроки завершения реконструкции Московского ипподрома

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрев ход работ реконструкции Центрального Московского ипподрома, заявил, что реконструкция завершится в 2026 году. Его слова приводит «Российская газета».

«Работы идут полным ходом: реставрация исторического павильона, спортивного комплекса и других объектов», — заявил Собянин.

