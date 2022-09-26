Перечислены недопустимые варианты перепланировки московских квартир

Недопустимые варианты перепланировки московских квартир в разговоре с «Мослентой» перечислили специалисты Мосжилинспекции.

«Некоторые виды перепланировок никто и никогда делать не разрешит. Например, нельзя частично или полностью разбирать вентиляционный короба и объединять балконы с комнатой или кухней. При этом даже если вы просто сняли окно и балконную дверь, это уже считается объединением. Делать этого нельзя, они обязательно должны разделять балкон и остальное пространство квартиры», — подчеркнули они.

Если провести подобную перепланировку, сразу же возникнет множество проблем, начиная с работы системы отопления и заканчивая появлением плесени — если не в самой квартире с присоединенным балконом, то в соседней, уточнили эксперты. «На балконах и лоджиях нет необходимой изоляции. Это, по умолчанию, летние помещения. Так что, когда на улице минусовая температура, а в квартире, наоборот, тепло, образуется конденсат. Он и становится причиной появления плесени», — объяснили они.

Запрещено в столичных квартирах также делать водные теплые полы методом присоединения к системе отопления или горячего водоснабжения дома. «О таких случаях, как правило, становится известно из жалоб жильцов дома. Люди в соседних квартирах просто начинают замерзать. Дело в том, что отопительная система подразумевает определенную длину трубопровода. Когда в ней появляется новый элемент, эта длина увеличивается, и система просто не справляется: она не может с необходимой скоростью подавать тепло в остальные помещения», — рассказали собеседники «Мосленты».

Помимо перечисленного, не допускается создание кухонь или санузлов над жилыми помещениями, а ванную комнату нельзя размещать над соседской кухней. «Полный перечень недопустимых перепланировок приводится в пункте 9 приложения 1 к 508-му постановлению Правительства Москвы», — уточнили специалисты.

Ранее в Мосжилинспекции горожанам назвали способ сэкономить при проведении перепланировки, затрагивающей несущие конструкции в многоквартирном жилом доме.