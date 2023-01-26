Москвичи назвали главные недостатки одного из столичных районов

Главные недостатки одного из столичных районов на юго-востоке города назвали «Мосленте» местные жители. Речь идет о Выхино.

Одним из серьезных минусов герои интервью считают слабо развитую инфраструктуру. «К сожалению, даже хороший супермаркет у нас надо еще поискать. Большинство торговых точек в районе слишком сильно напоминают забегаловки с продуктами сомнительного качества», — заявила местная жительница Юлия. «Исчезли и довольно неплохие районные кафе. Раньше их было довольно много. Встретиться и посидеть теперь особо негде», — добавила Лариса, прожившая в Выхино всю жизнь.

Кроме того, в «спальнике» имеются проблемы с безопасностью. По словам собеседницы «Мосленты», по Выхино лучше не гулять в темное время суток: на улице можно встретить бродяг, алкоголиков и оказавшихся на свободе сидельцев. «Благо, до перестрелок не доходит. Скорее тут можно получить глухой удар по голове», — отметила она.

Ранее плюсы и минусы Южного Чертанова назвали местные жители. К недостаткам района герои интервью отнесли экологию, транспортную удаленность от центра и высокую стоимость жилья.