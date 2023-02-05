Стало известно о самом неэффективном способе психотерапии

О самых неэффективных способах психотерапии стало известно из материала «Мосленты». Его назвал психолог-консультант Алексей Маслов.

«Некоторые подходы сконцентрированы на глубокой многолетней работе, а другие призваны помочь людям разрешить свои проблемы в кратчайшие сроки. Разные психологические подходы показывают разную эффективность по данным исследований. Эффективность некоторых, даже очень распространенных подходов, весьма сомнительная», — объяснил он, добавив, что это лично его мнение.

По его словам, важнее профессионализм специалиста, его чуткость и другие личные качества, а не методика, которой он придерживается.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова посоветовала отказаться от идеи начинать «новую жизнь» с понедельника.