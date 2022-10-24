Раскрыта причина необходимости отказа от типовых детских садов

Причину необходимости отказа от типовых детских садов раскрыл «Мосленте» генеральный директор архитектурной студии IND architects Амир Идиатулин.

«Мы, как архитекторы, знаем, что у нас в стране мало людей, выбирающих творческие специальности. Но почему они не так востребованы? Одна из причин в том, что у нас очень стандартизирована структура детских садов. А ведь именно в них все мы получаем первые навыки творческого поведения, самовыражения!» — заявил он.

По словам Идиатулина, люди привыкли, что детский сад — это плоское, максимально безопасное пространство. Самое радикальное, что обычно делают, чтобы его разнообразить, — это раскрашивают фасад яркими цветами, заметил он.

«Но детские сады не должны быть типовыми! Не должно быть такого, что каждый ребенок в стране одинаково воспринимает пространство, в котором он социализируется и учится. А что получается? Практически любой мой сверстник, если его спросить, в какой садик он ходил, где учился, опишет одно и то же», — поделился собеседник «Мосленты».

Если сделать объемно-планировочную схему детского сада сложной, дети смогут изучать пространство, это позволит им, развивая внешнее восприятие, развивать и свои творческие способности, уверен Идиатулин.

Ранее советы по подготовке ребенка к детскому саду дал соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!», педиатр-иммунолог Андрей Продеус.