Туристам предложили привезти необычный сувенир из одного известного города

Привезти необычные сувениры из одного известного города — Тамбова — предложила туристам в беседе с «Мослентой» бывшая местная жительница Мария.

«Тамбов славится своими качественными и экологически чистыми продуктами: тамбовский окорок, тамбовская картошка, яблоки — все это можно купить в магазинах и на рынке», — говорится в материале «Мосленты».

В этой связи Мария в качестве сувенира предложила прикупить пару мешков тамбовской картошки.

Однако это не все необычные подарки на память о путешествии. В городе продают одноименные конфеты «Тамбовский волк» и водку, на этикетке которой — мохнатый зверь с блестящими в темноте глазами.

Ранее дизайнер назвал популярный в СССР сувенир для иностранцев. Это электрический самовар «Спутник», выпущенный малым тиражом в 1970-80-х годах.