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11:13, 05 января 2023
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Снегурочка из Москвы рассказала о самых необычных праздничных заказах

Снегурочка из Москвы рассказала о самых необычных праздничных заказах
Фото: Виктор Жданов / Коммерсантъ

О самых необычных праздничных заказах рассказала в беседе с «Мослентой» столичная снегурочка Олеся Кико.

«Однажды мы с Дедом Морозом ехали поздравлять одну семью. В дверях нас встретила мама и попросила во время поздравления достать из мешка карточку с УЗИ, чтобы все домочадцы узнали о беременности в канун Нового года. На тот момент в семье уже было четверо детей: три девочки и один мальчик. Оказалось, что будет еще одна сестричка», — сказала москвичка.

Один из постоянных клиентов Кико ежегодно заказывает поздравление с Днем рождения по телефону для своей возлюбленной. Она призналась, что такая работа забавна и напоминает ролевые игры.

Кроме того, Снегурочка вспомнила, как поздравляла несколько лет подряд девочку-инвалида с ДЦП и подарила «льдинку» — маленький прозрачный камушек. Тогда Олеся сказала, что, если девочке станет грустно, ей будет достаточно потереть свой презент и все наладится. «Очень она запала нам в душу! Маленький, беспомощный человечек, но при этом очень умный и внимательный», — сказала она.

Ранее стали известны заработки московской Снегурочки. За одно поздравление она может заработать более 15 тысяч рублей.

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