Раскрыта новая схема мошенничества с «соцвыплатами». О том, как аферисты пользуются QR-кодами, «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Жертвами злоумышленников становятся социально незащищенные граждане, например, студенты и семьи с детьми.

«Мошенники придумали новую схему обмана с QR: в общественных местах они размещают коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты. Под предлогом их начисления у людей выманивают данные для хищения денег», — пояснил эксперт.

По информации Зубарева, такие объявления размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, в других общественных местах. При сканировании QR-кодов человек попадает в чат-бот в мессенджере, в котором сообщается о возможности получения выплаты. Для оформления льготы россиян просят предоставить финансовые сведения, которые на самом деле нужны для хищения денег с карты.

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