Раскрыто название национального Нового года у татар

Название национального Нового года у татар «Мосленте» раскрыли художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев.

«Сейчас татары в основном стали праздновать национальный праздник Навруз. Это и есть наш Новый год. Раньше, во времена СССР, такого, конечно, не было. Этот праздник отмечается в конце марта. Его широко стали отмечать и в Татарстане, и в других городах, где проживает много татар. Правда, этой возрожденной традиции всего несколько лет», — рассказали они.

По словам собеседников, раньше в Поволжье и Приуралье проводили праздник Нардуган. Его название с монгольского переводится как «рождение солнца», или «рождение пламени». Отмечали его, да и сейчас празднуют, зимой, ближе к официальному всероссийскому Новому году. В основном это был праздник крещеных татар.

В это время люди наряжались в различные костюмы, ходили по дворам. Первым делом они пели обрядовые песни и танцевали около крыльца, и только после этого получали возможность войти в дом. А там уже и стол был накрыт со специальной праздничной едой.

Ранее были перечислены традиционные татарские новогодние блюда.