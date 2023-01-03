Перечислены традиционные татарские новогодние блюда

Традиционные татарские новогодние блюда перечислили «Мосленте» художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев. По их словам, ни одно крупное мероприятие не обходится без чак-чака — кусочков теста в медовом сиропе.

«Еще одно праздничное блюдо — губадия. Это закрытый многослойный пирог. Как правило, он сладкий, но иногда его пекут и с мясом. Но самое вкусное в этом пироге — уваренный творог, который по-татарски называется курт», — рассказали собеседники «Мосленты». Кроме того, на праздничном столе у татар обычно присутствуют мясные треугольники — перемячи или беляши, а также конская колбаса казы.

Ранее стали известны любимые новогодние блюда москвичей. Лидерами среди домашних блюд остаются салат оливье, селедка под шубой и бутерброды с красной икрой.