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00:31, 22 января 2023
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В Москве появится новый тип общественных пространств

В Москве появится новый тип общественных пространств
Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

О создании нового типа общественного пространства в Москве рассказал «Мосленте» основатель бюро IND Architects Амир Идиатулин. Первое такое строение появится на набережной Марка Шагала — из офиса продаж квартир после завершения работы впервые в столице сделают пространство для горожан.

«Что в нем будет находиться, можно будет планировать по мере необходимости. Запросы возникнут, когда появятся люди, которые будут там гулять и пользоваться павильоном. По сути, это универсальное пространство, которое ждет, какие запросы будут у общества», — рассказал Идиатулин.

Строительство этого павильона уже началось. По словам собеседника «Мосленты», скорее всего в дальнейшем его будут использовать как коворкинг, место проведения открытых лекций. Часть пространства может занять йога-центр, добавил он.

Ранее стало известно о появлении зоны отдыха на крыше одной станции столичного метро.

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