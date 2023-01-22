В Москве появится новый тип общественных пространств

О создании нового типа общественного пространства в Москве рассказал «Мосленте» основатель бюро IND Architects Амир Идиатулин. Первое такое строение появится на набережной Марка Шагала — из офиса продаж квартир после завершения работы впервые в столице сделают пространство для горожан.

«Что в нем будет находиться, можно будет планировать по мере необходимости. Запросы возникнут, когда появятся люди, которые будут там гулять и пользоваться павильоном. По сути, это универсальное пространство, которое ждет, какие запросы будут у общества», — рассказал Идиатулин.

Строительство этого павильона уже началось. По словам собеседника «Мосленты», скорее всего в дальнейшем его будут использовать как коворкинг, место проведения открытых лекций. Часть пространства может занять йога-центр, добавил он.

Ранее стало известно о появлении зоны отдыха на крыше одной станции столичного метро.