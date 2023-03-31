Стало известно о пользе доставки продуктов для экологии большого города

О пользе доставки продуктов для экологии большого города «Мосленте» стало известно из разговора с руководителем медиа-отдела Greenpeace Russia Виолеттой Рябко. Она заявила о благотворном влиянии использования многоразовой пластиковой тары на окружающую среду.

Во время пандемии коронавируса начала активно развиваться доставка продуктов на дом, напомнила собеседница «Мосленты». «С одной стороны, в моменте это нанесло огромный вред экологии, потому что привело к увеличению одноразовой упаковки. С другой стороны, стали развиваться доставки, которые используют многоразовую пластиковую тару», — заметила она.

Рябко пояснила, что в некоторых компаниях контейнеры можно вернуть курьеру при новом заказе — после тщательной обработки они будут использованы вновь. Также у покупателей есть возможность сдать многоразовую пластиковую тару в специальные пункты приема. «Упаковку дезинфицируют, поэтому использовать ее повторно так же безопасно, как есть в кафе из обычной посуды», — заверила Представитель Greenpeace Russia.

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