Проектирующая станции метро москвичка рассказала о самом сложном проекте в жизни

Мазаник добавила, что на «Сокольниках» к ближайшему дому пристроен стеклянный павильон, где раньше продавали велосипеды. Изначально по проекту его планировалось снести.

«Мы думали: начнем строить, он затрещит, и его разберут. Но не затрещал, настолько качественно все было сделано. Хотя там столько было сложностей — место низкое и высоко вода, она почти вровень с землей, так называемая пониженная точка на поверхности», — рассказала она.

В итоге станция БКЛ «Сокольники» с пересадкой, за которую проектировщица больше всего боялась, получилась очень хорошо.

Ранее об усиленном контроле за температурой в московском метро сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.