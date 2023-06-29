Проектирующая станции метро москвичка рассказала о самом сложном проекте в жизни
Инженер АО «Метрогипротранс» призналась в сложностях во время проектирования участка БКЛ.
В сложностях во время проектирования участка БКЛ призналась «Мосленте» главный инженер проекта АО «Метрогипротранс» Татьяна Мазаник.
«Мне достался участок с тремя станциями между "Савеловской" и "Электрозаводской" — "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Наверное, сложнее всего было сделать пересадку к станции "Сокольники" мелкого расположения», — рассказала она.
Дело в том, что станция «Сокольники» строилась одной из первых в московском метро, в открытом котловане и максимально близко к поверхности, сверху там буквально два метра, объяснила собеседница «Мосленты».
Под станцией надо было пройти щитом — задача безумно сложная. Это можно делать, только когда у тебя большой опыт и ты представляешь себе весь цикл работ. Было тревожно, потому что рядом — дома, а котлован огромный, глубокий. А иначе как пройти под станцией и выйти на поверхность?
Мазаник добавила, что на «Сокольниках» к ближайшему дому пристроен стеклянный павильон, где раньше продавали велосипеды. Изначально по проекту его планировалось снести.
«Мы думали: начнем строить, он затрещит, и его разберут. Но не затрещал, настолько качественно все было сделано. Хотя там столько было сложностей — место низкое и высоко вода, она почти вровень с землей, так называемая пониженная точка на поверхности», — рассказала она.
В итоге станция БКЛ «Сокольники» с пересадкой, за которую проектировщица больше всего боялась, получилась очень хорошо.
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