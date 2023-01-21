Стало известно об опасных для городских птиц продуктах

Об опасных для городских птиц продуктах «Мосленте» стало известно из беседы с кандидатом биологических наук, доцентом МГПУ Андреем Резановым. Он призвал россиян задумываться при выборе подкормки для пернатых.

«Птицу легко отравить неподходящим кормом. Например, чипсами или плесневелым хлебом», — заявил Резанов. Он заметил, что содержащим плесень белым хлебом нередко кормят уток и других водоплавающих птиц. «Их это приводит к тяжелому заболеванию, они травятся. Таким образом может погибнуть вся группа на пруду», — подчеркнул орнитолог.

Собеседник «Мосленты» отметил, что птицы часто становятся жертвами дог-хантеров, которые охотятся на собак и выкладывают на газонах отравленные приманки для них. «Часто птицы едят эту пищу и гибнут. Специально их не травят, это может происходить по незнанию», — рассказал он.

По словам специалиста, для водоплавающих птиц в качестве подкормки можно использовать зерно, геркулес, комбикорма, а для воробьев, синиц и поползней — просо, семечки, рассыпчатые каши, творог, измельченное вареное яйцо. «Главное — без соли и химических добавок. Например, для синичек, которые любят сало, важно, чтобы оно не было соленым», — отметил Резанов.

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