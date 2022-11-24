Инвестор раскрыл объем вложений в детские парки развлечений

Объем вложений в детские парки развлечений Vanana park «Мосленте» раскрыл основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин.

«На первом этапе работы с активити-парками наша компания вложила в проект около 15 миллионов рублей. На сегодняшний день общий объем инвестиций только от нашей компании достиг 120 миллионов. При этом другие инвесторы вложили в общей сложности более 400 миллионов рублей. Мы привлекли к проекту около 20 предпринимателей. Это довольно крупные инвесторы. Кто-то из них вложил около 100 миллионов, другие от 23 до 30», — поделился Золотухин и добавил, что первый парк появился в 2019 году, поэтому все вложения были сделаны в период пандемии и после нее.

Инвестор отметил, что на данном этапе вложения еще не окупились. Однако, сейчас бренд парков развлечений оценивается в 700-800 миллионов рублей, а прибыль за год по прогнозам должна составить 150 миллионов при выручке в 400-500 миллионов рублей. По его словам, такими темпами компания должна окупиться примерно за три года.

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