В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов

Компания «ОБИ Россия» сделала заявление в своем Telegram-канале по поводу заказов, оформленных в сгоревшем магазине OBI в торговом центре (ТЦ) «Мега Химки».

«Мы сделаем все, чтобы наши клиенты получили свой товар. В настоящий момент сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из данного магазина», — сообщили представители компании.

Клиентам, желающим вернуть ранее приобретенный в магазине в Химках товар, можно обратиться в любую торговую точку OBI в Москве. При себе нужно иметь возвращаемый товар и кассовый чек.

«Товарный запас магазина OBI в Химках был застрахован, как и всех остальных гипермаркетов сети. Будем держать вас в курсе происходящего», — заверили покупателей в «ОБИ Россия».

В пятницу, 9 декабря, в ТЦ «Мега Химки» произошло крупное возгорание, получившее быстрое распространение на большую площадь. В результате ЧП погиб охранник здания. Предварительной причиной пожара названы сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.