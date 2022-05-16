Стало известно о количестве обновленных фасадов в Москве

О количестве фасадов зданий, которые планируется обновить в 2022 году, и их территориальном расположении «Мосленте» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова.

По словам собеседника, в Южном административном округе капитальный ремонт коснется 235 фасадов, в Северо-Восточном — 195 и на востоке столицы отремонтируют 192 фасада жилых многоэтажек.

«В этом году у нас запланирован капитальный ремонт фасадов 1 400 домов во всех округах Москвы. Объемы программы сопоставимы с прошлогодними. Это достаточно масштабная работа и по своей специфике одна из самых сложных», — поделился Кожиченков.