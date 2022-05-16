Стало известно о количестве обновленных фасадов в Москве
О количестве фасадов зданий, которые планируется обновить в 2022 году, и их территориальном расположении «Мосленте» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова.
По словам собеседника, в Южном административном округе капитальный ремонт коснется 235 фасадов, в Северо-Восточном — 195 и на востоке столицы отремонтируют 192 фасада жилых многоэтажек.
«В этом году у нас запланирован капитальный ремонт фасадов 1 400 домов во всех округах Москвы. Объемы программы сопоставимы с прошлогодними. Это достаточно масштабная работа и по своей специфике одна из самых сложных», — поделился Кожиченков.
Он отметил, что в порядок приведут 16-этажный дом №8, корпус 2 на улице Вильнюсская, построенный в 1976 году и включающий 740 квартир. Также в этом году капитальный ремонт ожидает и фасад панельного 12-этажного дома №22, корпус 1 на улице Героев Панфиловцев площадью более 32 тысяч квадратных метров.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов раскрыл подробности спасения изображения нобелевского лауреата, писателя Германа Гессе на фасаде в центре Москвы на Саввинской набережной. Ранее выяснилось, что здание вместе с муралом собираются снести.